VII международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

13 июня 2019 года на Юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова начала работу VII международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения».

Конференция организована Юридическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Электронной торговой площадкой «ГПБ», Московским отделением Ассоциации юристов России и Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ».



В конференции приняли участие судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.

Кроме того, на мероприятии с собственными выступлениями присутствовало большое количество иностранных партнеров – судьи, эксперты, руководители научных организаций, юристы и специалисты по торгам из стран СНГ, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, КНР, Кореи, Македонии, Норвегии, Нидерландов, Турции, ФРГ, Швейцарии, Японии и др.



Эксперты рассказали участникам о нововведениях в 44-ФЗ, которые ожидаются с 01 июля 2019 года. В частности, было озвучено, что наряду с обеспечением исполнения контракта появится новое требование: обеспечение гарантийных обязательств. Данное обеспечение будет составлять до 10% НМЦК и должно действовать до истечения гарантийных обязательств на товар/оказание услуг. Оно может предоставляться либо банковской гарантией, либо внесением денежных средств.

Было отмечено, что за изменениями в области законодательства о закупках, вступающими в силу с 1 июля 2019 года, последует дальнейшая работа по совершенствованию законов и норм контрактной системы в рамках осенней сессии работы Госдумы.

Иностранные гости конференции рассказали об особенностях закупок и специфике развития законотворчества в области контрактной системы в своих странах. В частности, представитель Южной Кореи отметил, что в стране отсутствует концепция аукциона на понижение ввиду представления о том, что «дешевле, значит – хуже», и используются другие инструменты развития качества и конкуренции. Представители из Нидерландов отметили, что в закупках уровень продолжительности и сложности торгов зависит от объема и специфики контракта.

В своем выступлении, Демидова Татьяна Павловна - директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы, рассказала о проделанной Минфином России законодательной работе, в том числе, о федеральном законе, предусматривающем объединение плана закупок и плана-графика закупок в единый документ, существенное сокращение сроков для проведения аукционов, возможность изменения условий контракта в сфере строительства. Также Татьяна Демидова обратила внимание, что со следующего года будет реализована автоматизация контроля на предмет не превышения лимитов бюджетных обязательств посредством функционала ЕИС.

Заместитель начальника Управления развития контрактной системы Федерального казначейства Васильев Д.В. подчеркнул, что ЕИС постоянно совершенствуется и её объём в настоящий момент достигает 1280 терабайт.

Темы первого дня - Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере публичных закупок в России и зарубежных странах, также прошли круглые столы: «Планирование закупок» и «Информационная открытость закупок».

На второй день конференции прошли круглые столы по темам: «Состав и статус заказчиков и участников закупок», «Способы закупок», «Контрактные отношения», «Административное обжалование закупок», «Общие вопросы»

Со стороны ЭТП ГПБ присутствовали: генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ», к.т.н. Михаил Юрьевич Константинов и руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ к.ю.н., Михаил Александрович Шелоумов.

Директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов высказался о важности прошедшего события:

«Важно, что оно прошло именно в МГУ - безусловном международном центре интеллектуального притяжения. Это очевидно и по числу стран-участников и по представленной участниками географии России. В прямом смысле от Чукотки до Калиниграда.

Интерес к открытому Юрфаком МГУ с нашим участием Научно-образовательному Центру вызывает искреннюю гордость.

Важно отметить, что начатый на платформе Центра обмен практическим международным опытом, оказался интенсивнее и полезнее, чем общая информация органов власти.

ФАС и Минфин использовали предоставленную площадку для программных заявлений и своеобразного отчета об успехах. Это важно.

С острых вопросов и дискуссий, визионерских рассуждений о направления развития начать сложно так, чтобы итогом стало не взаимное отчуждение, а серьезная программа развития. Для эффективного диалога нужна общая платформа. Мы надеемся, что внесли вклад в создание такой платформы».

Шелоумов Михаил - руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ, выступал с докладом: «Единый номенклатурный номер промышленной продукции (ЕНН) — основа нового технологического уклада и цифровой экономики Российской Федерации», он также отметил высокое значение конференции:

«В настоящее время идет масштабное реформирование контрактной системы, и проведение международной конференции в МГУ позволило не только регуляторам рассказать заказчикам о вступивших и планируемых изменениях закупочного законодательства, но и на примере опыта иностранных партнеров заказчики могли понять механизм реализации инноваций закупочного законодательства.

Например, в связи с вводимыми против России санкциями было принято решение о создании преференции товаров Российского производства и многих заказчиков волнует механизм реализации, в связи с этим выступление профессора из Китайской Народной Республики с докладом о защите китайских товаров вызвало очень бурную дискуссию. Дело в том, что в Китае заказчик не может давать преференции на закупку товаров импортного производства, он вообще не имеет права покупать товары, которые произведены не в Китае».

Проходящая на протяжении двух дней, VII международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» позволила раскрыть глобальные планы по совершенствованию государственных регуляторов в сфере закупок, обогатить новым опытом представителей заказчиков, получить широкое понимание международного опыта построения контрактной системы.

Презентация "Правовое регулирование отношений в сфере закупок"

