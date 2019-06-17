Предпринимателям даже без статуса субъекта МСП сохранят право на получение господдержки до двух лет

Министерство экономического развития РФ планирует усовершенствовать порядок отнесения предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства. Поправки подготовлены в 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и направлены на независимую антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 19 июня.

Для предпринимателей, которые в период между датами ежегодного обновления сведений единого реестра перестали отвечать условиям отнесения к субъектам МСП, предлагают сохранить прежний статус до двух лет. Но конкретный срок сохранения статуса должен быть указан в реестре.

Планируется, что первое внесение сведений о таких субъектах МСП в реестр будет осуществлено 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступят в силу предлагаемые поправки, на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 число этого месяца.

Изменения направлены на обеспечение стабильности ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами, сведения о которых внесены в реестр, в переходный период развития их бизнеса. Ожидается, что их принятие позволит сохранить за такими субъектами право на получение поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, «Корпорация «МСП» и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также на участие в закупках крупнейших заказчиков.