Предпринимателям даже без статуса субъекта МСП сохранят право на получение господдержки до двух лет

Для предпринимателей, которые в период между датами ежегодного обновления сведений единого реестра перестали отвечать условиям отнесения к субъектам МСП, предлагают сохранить прежний статус до двух лет. Но конкретный срок сохранения статуса должен быть указан в реестре.
Планируется, что первое внесение сведений о таких субъектах МСП в реестр будет осуществлено 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступят в силу предлагаемые поправки, на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 число этого месяца.
Изменения направлены на обеспечение стабильности ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами, сведения о которых внесены в реестр, в переходный период развития их бизнеса. Ожидается, что их принятие позволит сохранить за такими субъектами право на получение поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, «Корпорация «МСП» и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также на участие в закупках крупнейших заказчиков.