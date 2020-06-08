Госзаказчики в 2019 г. в два раза превысили обязательную квоту по объему закупок у малого бизнеса

Госзаказчики в 2019 г. в два раза превысили обязательную квоту по объему закупок у малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (МСП и СОНКО). Об этом говорится в аналитическом отчете Минфина по результатам мониторинга закупок по 44-ФЗ.

«Доля закупок, которые заказчики провели у МСП и СОНКО из необходимой 15% квоты, составила 33%, — говорится в отчете. — Таким образом, объем закупок выполнен с превышением более чем в два раза».

По данным Минфина, в прошлом году заказчики заключили с малым бизнесом 2,4 млн контрактов на 3,8 трлн руб. Причем большую часть этих контрактов (на 2,3 трлн рублей) малый бизнес получил в результате закупок, проводимых на общих основаниях. По результатам спецторгов (закупки в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО) были заключены контракты на 1,1 трлн руб. Кроме того, еще 410 млрд руб. приходится долю малого бизнеса, привлеченного в качестве субподрядчика.

В отчете Минфина подчеркивается, что уровень конкуренции в закупках у МСП и СОНКО традиционно выше, чем в целом в госзакупках. В прошлом году этот показатель составил 3,47 заявки на одну закупку (3,12 в целом в госзакупках).

В целом, в 2019 г. госзаказчики заключили 3,6 млн контрактов на общую сумму 8,2 трлн руб. Годом ранее было заключено также 3,6 млн контрактов, но на общую сумму в 6,8 трлн руб.