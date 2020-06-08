Выпуск металлообрабатывающих станков в РФ стимулируют 80% авансами при госзакупках

При госзакупках металлообрабатывающих станков российского производства может быть введено обязательное авансирование в размере 80%. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом правительственного постановления предлагается утвердить перечень промтоваров, закупка которых должна авансироваться в размере 80%. В перечень включены различные инструменты, оборудование пайки и сварки, металлообрабатывающие станки (в том числе лазерные) и обрабатывающие центры, станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов. Эта норма будет распространяться только на те виды промтоваров, для которых установлен запрет на допуск промышленных товаров иностранного производства.

На данный момент законодательством предусмотрено авансирование по госзакупкам в размере 30%. При этом вопрос увеличения этого порога уже неоднократно поднимался Минпромторгом. В мае в Госдуму был внесен проект поправок в Бюджетный кодекс РФ, которые предусматривают, что в 2021-2022 гг. в государственные контракты будет включаться условие об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта в случае осуществления закупки у организации оборонно-промышленного комплекса. Минфин РФ подготовил проект отрицательного заключения на этот законопроект.

Свою позицию министерство объясняет, в частности, тем, что в действующем закупочном законодательстве уже имеются инструменты, позволяющие увеличивать порог авансирования по закупкам.