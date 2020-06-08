Опубликован реестр российской промышленной продукции, которая может быть допущена к госзакупкам

На сайте Министерства промышленности и торговли РФ в разделе «Деятельность» опубликован реестр российской промышленной продукции, который применяется для реализации запретов и ограничений допуска товаров к госзакупкам. В него включены более 27 тыс. позиций.

Функционал реестра позволяет получить выписку, которую поставщикам российской промышленной продукции необходимо предоставлять в составе заявок в соответствии с постановлением Правительства РФ № 616, либо на этапе исполнения контракта – в случае установления заказчиком ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ № 617.

Напомним, ПП № 616 утверждает перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливается запрет на допуск закупок для государственных и муниципальных нужд. При этом, включенная в перечень продукция, считается произведенной на территории РФ при условии наличия сведения о ней в реестре российской промышленной продукции.

Кроме того, для реализации установленных ПП № 617 ограничений допуска к госзакупкам отдельных видов иностранных промышленных товаров подтверждением российского происхождения товаров является наличие сведений о них в реестре российской промышленной продукции.