В России проверили ЭТП для госзакупок на соответствие новым требованиям

Межведомственная комиссия провели проверку электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок и их операторов на соответствие требованиям, которые вступили в силу с 1 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

В состав комиссии входили представители Минфина, Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, ФАС России и Федерального казначейства, проверяла соответствие ЭТП техническим и организационным требованиям в части обеспечения защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По итогам проверки принято решение, что все операторы электронных площадок и оператор специализированной электронной площадки соответствуют необходимым требованиям и успешно прошли контрольные мероприятия.

Напомним, что правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В него включено девять ЭТП — восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЭТП ГПБ, ЕЭТП, «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», ГУП «Агентство по госзаказу РТ» и «Российский аукционный дом» и «ТЭК-Торг». Специализированной ЭТП была определена «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа».