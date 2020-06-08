Поставщиков обяжут сообщать заказчикам о соисполнителях контрактов по нацпроектам

В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на повышение прозрачности закупок товаров, работ и услуг по национальным проектам. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Госдумы.

Документом предлагается прописать норму, при которой в случае проведения закупки для реализации нацпроектов установить в контракте обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить заказчику информацию о товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями, субподрядчиками в рамках договора или договоров с поставщиком, заключенных в рамках исполнения контракта, по форме, утверждаемой заказчиком.

Такую информацию поставщик должен будет направить заказчику в течение пяти дней с момента проведения на основании заключенного договора с соисполнителем, субподрядчиком закупки товара, работы, услуги. Предполагается также ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Кроме того, поправки предусматривают новые формы отчетности. В 44-ФЗ (ст. 94) предлагается указать, что результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге по контрактам, заключенным для реализации нацпроектов, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС. Порядок размещения и формы отчета дополнительно определит Правительство РФ.