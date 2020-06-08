Правительство введет обязательные квоты на закупку товаров отечественных производителей

В России планируется ввести обязательные квоты на госзакупки товаров отечественных производителей. Об этом он сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, введение обязательных квот на закупки российских товаров дополнит меры поддержки отечественных производителей. Правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Госдуму.

Глава правительства добавил, что эта мера направлена на дальнейшее совершенствование системы государственных и корпоративных закупок и поддержку отечественных производителей. Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение отдается иностранным поставщикам.

«Эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной», – заключил премьер.