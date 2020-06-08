Начал действовать временный порядок поставок медикаментов для лечения коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении временного порядка распределения некоторых лекарственных препаратов, возможных к назначению для лечения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий перечень препаратов содержится в приложении к постановлению. Порядок вступил в силу с 5 июня и продлится до конца года.

Отечественные производители лекарств против коронавируса и компании-импортеры, должны еженедельно направлять в Минздрав и Минпромторг план распределения поставок с приложением поступивших за указанный период заявок на поставку лекарств как от соответствующих субъектов обращения лекарственных средств, так и от органов власти субъектов РФ.

Заявки должны содержать сведения о наименовании лекарственного препарата, форме выпуска, медицинских организациях, в которые планируется поставка закупаемых лекарственных препаратов, об объеме, о сроках такой поставки, количестве пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на такой диагноз.

В течение 2 дней после поступления планов и проведения их оценки Минздрав примет решение о согласовании планов либо их корректировке, основанное на учете данных мониторинга наличия в медорганизациях или аптеках лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП, а также на актуальных данных о заболеваемости COVID-19 в субъектах РФ, но без уменьшения общих объемов поставок лекарственных препаратов.

О принятом решении Минздрав должен уведомить производителей лекарственных препаратов и импортеров с приложением согласованного плана распределения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.