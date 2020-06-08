TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгам

ЭТП ГПБ и национальный тендерный портал TenderGuru.ru проводят совместную акцию, актуальную для всех, кто хочет располагать самой свежей и надежной информацией из сферы торгов – база тендеров России, аналитические отчеты, мониторинг активных закупок и многое другое.

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В акции могут участвовать новые клиенты и клиенты, которые ранее не подключали платную подписку.

Для клиентов ЭТП ГПБ, оформивших любой из дополнительных пакетов сопровождения Поставщиков, предоставляется 30% скидка или дополнительные месяцы в подарок к подписке на Национальном Тендерном Портале TenderGuru.ru.

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