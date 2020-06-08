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    TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгам

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    ЭТП ГПБ и национальный тендерный портал TenderGuru.ru проводят совместную акцию, актуальную для всех, кто хочет располагать самой свежей и надежной информацией из сферы торгов – база тендеров России, аналитические отчеты, мониторинг активных закупок и многое другое.

    Получите 30% скидку на подписку на портале TenderGuru.ru или дополнительные месяцы в подарок для клиентов ЭТП ГПБ, оформивших любой из дополнительных пакетов сопровождения Поставщиков.

    В акции могут участвовать новые клиенты и клиенты, которые ранее не подключали платную подписку.

    Для клиентов ЭТП ГПБ, оформивших любой из дополнительных пакетов сопровождения Поставщиков, предоставляется 30% скидка или дополнительные месяцы в подарок к подписке на Национальном Тендерном Портале TenderGuru.ru.

    Зарегистрируйтесь на TenderGuru.ru, выберите любой тариф на мониторинг и рассылку информации о тендерах по Вашей тематике государственных и коммерческих заказчиков!

    Ежедневно будьте в курсе всех тендеров, изменений и контрактов. Создавайте онлайн отчеты по Вашей продукции и получайте информацию об объемах, географии поставок, победителях и участниках торгов.

    После прохождения регистрации, напишите на почту: info@tenderguru.ru, и получите 30% скидку на подписку или бонусные месяцы к выбранному сроку!

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