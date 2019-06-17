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    Минфин сократит число нормативных правовых актов к 44-ФЗ

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    Министерство финансов РФ намерено сократить число нормативных правовых актов к 44-ФЗ, заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова в ходе конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения».

    По ее словам, в планы ведомства входит подготовка законопроекта об электронизации закрытых способов закупок, отказ от использования при проведении закупок конкурсной документации, сокращение лишних способов закупок, максимальная автоматизация и электронизация процессов госзакупок на всех стадиях, включая исполнение контракта.

    Также, важным направлением работы министерства является совершенствование механизма общественного обсуждения. «Сейчас, согласно имеющимся данным, процедура общественного обсуждения реально работает — оказывает влияние на процедуру закупки — только в 0,5% случаев, — отметила Демидова. — Хотим пересмотреть порядок работы этого механизма, уточнить порог цены контрактов, с которого начинает работать этот механизм, сократить время, отведенное на общественное обсуждение».

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