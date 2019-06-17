ФАС не будет размещать на своем сайте сведения о сделках банков попавших под санкции

Учитываются санкции, которые были введены иностранным государством, государственным объединением или государственным учреждением иностранного государства или государственного объединения или союза. Сейчас ФАС России должна размещать на своем сайте сведения о ходатайствах на получение ее согласия на осуществление сделок и иных действий. Теперь этого можно не делать, если в ходатайстве есть информация о лицах, попавших под международные санкции, или о банках категории «уполномоченные» в соответствии с законом о гособоронзаказе.