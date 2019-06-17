ФАС не будет размещать на своем сайте сведения о сделках банков попавших под санкции

Федеральная антимонопольная служба России получила право не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, если в нем содержится информация о лицах или банках, попавших под действие иностранных санкций. Недавно вступило в силу соответствующие постановление Правительства РФ.

Учитываются санкции, которые были введены иностранным государством, государственным объединением или государственным учреждением иностранного государства или государственного объединения или союза. Сейчас ФАС России должна размещать на своем сайте сведения о ходатайствах на получение ее согласия на осуществление сделок и иных действий. Теперь этого можно не делать, если в ходатайстве есть информация о лицах, попавших под международные санкции, или о банках категории «уполномоченные» в соответствии с законом о гособоронзаказе.