Минфин регламентирует требования для участия МСП в госзаказе

Министерство финансов РФ подготовит законопроект, который четко регламентирует список требований для участия малых и средних предприятий в госзаказе. Об этом сообщила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова в рамках Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, разработка документа связана с тем, что к малому и среднему бизнесу регулярно меняются требования к составу заявки и в итоге их не допускают к электронным торгам. Поэтому Минфин хочет максимально конкретизировать требования.

Она также отметила о необходимости урегулирования вопроса о требованиях по денежному обеспечению для участия в тендерах, прежде всего в части банковских гарантий.

В 2018 г. госзакупки у малого и среднего бизнеса составили 3,264 трлн руб. Госкомпании по закону обязаны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа, а государственные и муниципальные госорганы — 15%. Согласно национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», закупки у малого бизнеса к 2024 г. должны достичь 5 трлн руб.