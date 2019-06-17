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    В России появится рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

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    Государственная Дума РФ рассмотрит поправки в 44-ФЗ, предусматривающие, в частности, введение рейтинга деловой репутации бизнеса. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, пишет ТАСС.

    По его словам, планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах. Иногда в торгах принимают участие те, кто реально не сможет выполнить этот заказ. Они потом переуступают свое право, что затягивает реализацию заказа, в том числе в рамках нацпроектов. Корректировка закона о контрактной системе и введение механизма формирования рейтинга деловой репутации позволят отсечь от участия в госзакупках недобросовестных предпринимателей.

    «Цифровая экономика и принятие законов по цифровой экономике тоже будут способствовать совершенствованию и в сфере госзакупок. Там речь идет о совершенствовании регулирования в сфере цифровой подписи и т.д. Я думаю, что осенью мы примем еще целый ряд поправок и они помогут в реализации нацпроектов», — отметил Жуков.

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