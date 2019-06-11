7 июня 2019 года, ЭТП ГПБ и Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области провели конференцию для заказчиков

7 июня 2019 года, ЭТП ГПБ и Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области провели конференцию для заказчиков по теме: «Обзор основных изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе», вступающих в силу с 01.07.2019 года».

На семинаре выступили представители электронной площадки «Газпромбанк» с презентацией: «Обзор основных изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе», вступающих в силу с 01.07.2019 года и с 01.10.2019 года». Со стороны ЭТП ГПБ присутствовали Михаил Шелоумов, эксперт-практик в области закупок, методолог ЭТП ГПБ и Антон Котугин, ведущий специалист по работе с заказчиками.

Собравшимся была представлена практика Газпромбанка по составлению документаций о закупке с помощью функционала площадки и широкий набор сервисов для оптимизации ресурсов заказчиков.

Представители Газпромбанка поделились опытом повышения конкуренции участников торгов, а также планами и перспективами усовершенствования площадки.



