4 июня 2019 года в Салехарде состоялась встреча представителей ЭТП ГПБ с заказчиками и администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа

4 июня 2019 года в Салехарде состоялась встреча представителей ЭТП ГПБ с крупнейшими заказчиками и представителями администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основная тема мероприятия: «Федеральный закон №44-ФЗ: обзор нововведений в системе государственного и муниципального заказа. Перспективы развития».

Со стороны Департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа присутствовали глава департамента Клочков Олег Евгеньевич и первый заместитель директора Побережный Сергей Борисович.

На встрече также присутствовал начальник Управления контроля закупок Департамента экономики ЯНАО Зарецкий Роман Леонидович.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о развитии контрактной системы в ЯНАО и взаимодействии ЭТП ГПБ с заказчиками региона, а также по использованию сервисов ЭТП ГПБ для оптимизации работы государственных и муниципальных учреждений автономного округа.