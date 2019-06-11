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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / 4 июня 2019 года в Салехарде состоялась встреча представителей ЭТП ГПБ с заказчиками и администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа

    4 июня 2019 года в Салехарде состоялась встреча представителей ЭТП ГПБ с заказчиками и администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа

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    4 июня 2019 года в Салехарде состоялась встреча представителей ЭТП ГПБ с крупнейшими заказчиками и представителями администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Основная тема мероприятия: «Федеральный закон №44-ФЗ: обзор нововведений в системе государственного и муниципального заказа. Перспективы развития».

    Со стороны Департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа присутствовали глава департамента Клочков Олег Евгеньевич и первый заместитель директора Побережный Сергей Борисович.

    На встрече также присутствовал начальник Управления контроля закупок Департамента экономики ЯНАО Зарецкий Роман Леонидович.

    В ходе встречи были достигнуты договоренности о развитии контрактной системы в ЯНАО и взаимодействии ЭТП ГПБ с заказчиками региона, а также по использованию сервисов ЭТП ГПБ для оптимизации работы государственных и муниципальных учреждений автономного округа.

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