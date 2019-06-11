Мастер-класс от эксперта ЭТП ГПБ в РЭУ им. ГВ Плеханова

В рамках партнерства ЭТП ГПБ с РЭУ им. ГВ Плеханова в области обучения, 06.06 прошел первый мастер-класс для студентов.

На мероприятии присутствовали студенты факультета Менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, 3 курс, группа 25ДМ-06/16, дисциплина «Стратегический менеджмент».

В качестве ведущего мастер-класса выступил консультант по оптимизации закупочных бизнес-процессов, советник по оптимизации, руководитель отдела продаж ЭТП Газпромбанка – Тимур Манукян, который рассказал студентам про рынок закупок, нашу площадку, сервисы и другие темы из сферы электронных торгов.

По результатам мастер-класса было получено большое количество положительных отзывов от участников в отношении материала и непосредственного ведущего тренинга:

«На тренинге доступно объясняется структура, принципы построения и функционирования электронных торговых площадок. Также рассказывается о практической полезности таких систем, которые позволяют не только объединить интересы заказчиков и поставщиков, но и облегчить процедуры взаимообмена информацией, сократить операционные расходы участников.

Кроме того, даются рекомендации по улучшению качества деловых и межличностных коммуникаций».

Студенты назвали Тимура Манукяна «открытым к общению человеком… заинтересованным, знающим, лаконичным…», оценили его навыки преподавания и выразили интерес к области электронных торгов и работе в сфере закупок.

По результатам мастер-класса ЭТП ГПБ планирует продолжать продуктивно развивать партнерство с РЭУ им. ГВ Плеханова и организовывать новые мероприятия для студентов.