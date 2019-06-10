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    Проверки ФАС по госконтрактам в рамках нацпроектов станут регулярными

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    Федеральная антимонопольная служба России планирует организовать регулярные проверки по госконтрактам в рамках нацпроектов. Об этом заявил начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем Лобов в ходе конференции «Совершенствование 44-ФЗ».

    По словам Лобова, ФАС готовит запрос в региональные управления о проведении регулярных, а именно — раз в квартал, внеплановых проверок по госконтрактам, реализуемым в рамках нацпроектов. Более часто проводить такие проверки затруднительно из-за ограниченности ресурсов.

    Лобов отметил, что с начала текущего года по госконтрактам, реализуемым в рамках нацпроектов, в ФАС поступило более тысячи жалоб. В 25% случаев ведомство выявило критичные нарушения, связанные с проведением закупок.

    ФАС рассчитывает на включение в 44-ФЗ норм о финансовом обеспечении жалоб, так как большое число обращений в ФАС не обосновано. Многие участники подают жалобы для того, чтобы приостановить, замедлить закупку, поскольку не успевают принять в ней участие.

    Еще ФАС считает нужным распространить контроль со стороны ведомства на банки, имеющие право открывать спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в закупках.

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