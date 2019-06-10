Минфин предлагает увеличить для госкомпаний долю закупок у субъектов МСП

Министерство финансов РФ предлагает увеличить для госкомпаний долю закупок у субъектов МСП до 20% (в настоящее время 18%). Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает увеличение совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов МСП, до 20%, а также годового объема закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% (в настоящее время 15%).

Как сказано в пояснительной записке, это позволит увеличить рост объема закупок у субъектов МСП отдельными видами юридических лиц.

Напомним, в 2018 г. объем закупок госкомпаний у субъектов МСП составил 2,3 трлн руб. По данным Минфина, в прошлом году госкомпании объявили о проведении 369,5 тыс. закупок у субъектов МСП на общую сумму 2,4 трлн руб. При этом в 367 тыс. закупок на 1,9 трлн руб. могли принимать участие только субъекты МСП.