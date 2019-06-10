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    ФАС предлагает совершенствовать порядок импортозамещения в госзаказе

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    Федеральная антимонопольная служба России готовит предложения по совершенствованию порядка импортозамещения в госзаказе. Об этом заявил начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем Лобов в ходе конференции «Совершенствование 44-ФЗ».

    По словам Лобова, сейчас в правительстве идет подготовка перечней товаров, работ, услуг, на которые в рамках реализации нацпроектов предполагается распространить политику импортозамещения. Уже сейчас есть 5,8 тыс. позиций. ФАС предлагает распространить механизм 15% ценовой преференции с отдельных сфер на все российские товары, работы, услуги, а также пересмотреть все правительственные акты по запрету на закупку зарубежной продукции.

    Лобов добавил, что ФАС предлагает в тех сферах, где есть один отечественный производитель, задействовать механизм ценовой преференции, а где два-три — использовать правило «третий лишний». При этом отменить все действующие запреты, оставив их только для сфер, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности страны.

    Также, прорабатывается вопрос предоставления дополнительных преференций для производителей, локализовавших в России то или иное производство.

    Данные предложения после согласования с вице-премьерами будет направлено на рассмотрение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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