Минфин предлагает упростить госзакупки

Министерство финансов РФ подготовило поправки к 44-ФЗ, направленные на упрощение закупок, осуществляемых закрытыми способами. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Поправки предусматривают комплексное совершенствование порядка проведения закупок закрытыми способами. При этом такие закупки предполагается проводить в электронной форме на специализированных электронных площадках. Исключение составят госзакупки, содержащие гостайну, — их предлагается проводить в «бумажной» форме.

Также законопроект унифицирует разрозненные требования, предъявляемые 44-ФЗ к извещениям об осуществлении закупок, документациям о закупках, порядку запроса разъяснений их положений, внесению в них изменений, а также к составу и содержанию заявок участников закупок при проведении различных способов определения поставщика.

Теперь при проведении всех открытых способов определения поставщика исключается необходимость составления и утверждения заказчиком документации о закупке, которая в настоящее время дублирует информацию в извещении об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

Помимо этого, в законопроект включена норма, которая закрепляет за Минфином полномочия по ведению перечня банков, которые имеют право на открытие и ведение спецсчетов для участников госзакупок.