Правительство разрешило ФАС засекречивать данные о сделках из-за санкций

Условием засекречивания информации о сделке является подача находящимся под санкциями юрлицом или физлицом заявления о своем положении вместе с ходатайством по поводу сделки.
Также ФАС разрешено засекречивать данные о ходатайствах по сделкам с участием банков, обслуживающих гособоронзаказ. По состоянию на 1 октября 2017 г. в списке банков, использующихся для гособоронзаказа, значились ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк, а в 2018 году к ним прибавился Промсвязьбанк.