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    Правительство разрешило ФАС засекречивать данные о сделках из-за санкций

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    Правительство РФ разрешило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не публиковать в интернете сведения о поступающих к ней ходатайствах о разрешении на сделку, если там упоминается находящееся под санкциями физическое или юридическое лицо. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правовой информации.

    Условием засекречивания информации о сделке является подача находящимся под санкциями юрлицом или физлицом заявления о своем положении вместе с ходатайством по поводу сделки.

    Также ФАС разрешено засекречивать данные о ходатайствах по сделкам с участием банков, обслуживающих гособоронзаказ. По состоянию на 1 октября 2017 г. в списке банков, использующихся для гособоронзаказа, значились ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк, а в 2018 году к ним прибавился Промсвязьбанк.

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