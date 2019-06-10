Правительство сузит круг лиц, которые могут оспорить конкурс по госзакупкам

Правительство РФ сузит круг лиц, которые могут оспаривать проведение закупок для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В частности, это коснется компаний, которые не принимают участия в конкурсных процедурах. Будут уточнены параметры квалификационного отбора для участников закупок.

В апреле Госдума приняла закон, вносящий изменения в 44-ФЗ. Согласно нововведениям, заказчик может заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки (без проведения новой закупки) в случае расторжения контракта с победителем, если он нарушил условия контракта.

К участию в аукционе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта будет допущена компания, имеющая опыт аналогичных работ.

При нарушении срока исполнения контракта по строительству по вине подрядчика дается возможность однократного продления срока действия такого контракта по соглашению сторон на срок, не превышающий первоначальный срок действия контракта, исходя из объема и характера невыполненных работ.