Электронная торговая площадка Газпромбанка и БКС Банк объединят экосистемы для малого бизнеса

БКС Банк и электронная торговая площадка (ЭТП) Газпромбанка в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Стороны договорились развивать сервисы финансового супермаркета, принадлежащего ЭТП. Речь идет об электронных банковских гарантиях для участия и обеспечения государственных закупок, тендерных кредитах и займах на исполнение контрактов, а также сервисах по тендерному сопровождению.

Также предприниматели — клиенты ЭТП Газпромбанка получат доступ к онлайн-сервисам банка «Сфера»: удаленной регистрации ИП и ООО, бесплатной КЭП, рассчетно-кассовому обслуживанию, онлайн-бухгалтерии и юридическим консультациям для малого бизнеса. Клиенты ЭТП смогут воспользоваться услугами электронного документооборота, финансовой аналитики и конструктора документов.