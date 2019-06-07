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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Электронная торговая площадка Газпромбанка и БКС Банк объединят экосистемы для малого бизнеса

    Электронная торговая площадка Газпромбанка и БКС Банк объединят экосистемы для малого бизнеса

    Автор: Banki.ru
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    БКС Банк и электронная торговая площадка (ЭТП) Газпромбанка в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

    Стороны договорились развивать сервисы финансового супермаркета, принадлежащего ЭТП. Речь идет об электронных банковских гарантиях для участия и обеспечения государственных закупок, тендерных кредитах и займах на исполнение контрактов, а также сервисах по тендерному сопровождению.

    Также предприниматели — клиенты ЭТП Газпромбанка получат доступ к онлайн-сервисам банка «Сфера»: удаленной регистрации ИП и ООО, бесплатной КЭП, рассчетно-кассовому обслуживанию, онлайн-бухгалтерии и юридическим консультациям для малого бизнеса. Клиенты ЭТП смогут воспользоваться услугами электронного документооборота, финансовой аналитики и конструктора документов.

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