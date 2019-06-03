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    Установлены новые требования к операторам ЭТП

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    Вступает в силу постановление правительства, согласно которому операторы электронных торговых площадок, где проходят аукционы по продаже государственного или муниципального имущества, будут регистрировать участников и следить за прозрачностью торгов. Список электронных площадок утвержден Правительством РФ в соответствии с 44-ФЗ.

    Постановление корректирует порядок продажи госимущества в электронной форме. В частности, установлено, что все необходимые процедуры осуществляет оператор электронной площадки. Он обязан зарегистрировать участников торгов без взимания платы, обеспечить им равный доступ к участию в электронных процедурах и надежное функционирование программ, которые используются при проведении аукциона. Участникам торгов будет предоставлен круглосуточный бесплатный доступ к информации, размещенной на электронной площадке. Оператор должен будет вести электронные журналы учета приема заявок и уведомлять каждого участника аукциона о принятии поданного им предложения о цене госимущества.

    Информация на электронных площадках должна размещаться только на русском языке. Использование латинских букв и символов допускается только, если русские буквы и символы приводят к искажению информации. Латиницей можно будет писать адреса сайтов, электронной почты, имена физических лиц и наименования иностранных юрлиц.

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