Правила определения размера неустойки по контрактам изменят

Министерство финансов РФ вынес на общественное обсуждение проект постановления Правительства о внесении изменений в правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1042. Обсуждение продлится до 30 мая.

Планируется привести правила в соответствие с редакцией 44-ФЗ, действующей с 12 мая, и, в частности, исключить из документа положения об установлении размера штрафа в виде фиксированной суммы. Кроме этого, с учетом изменений, внесенных в 44-ФЗ, предполагается закрепить в правилах возможность установления в контракте порядка начисления неустойки в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

Также предлагается изменить порядок расчета штрафов при закупке, осуществляемой в соответствии с 44-ФЗ среди СМП и СОНО. В этом случае, в соответствии с проектом, штраф за каждый факт нарушения контракта заказчики будут устанавливать в размере 1% цены контракта или этапа, но не менее 1 тыс. руб. и не более 5 тыс. руб.

Между тем размер штрафа за неисполнение условий контракта контрагентом – победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, предлагается определять исходя не из размера НМЦК, как это предусмотрено в настоящее время, а исходя из цены заключенного контракта.