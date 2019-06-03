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    Назван разработчик системы контроля блокировки запрещенных сайтов

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    Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН опубликовал договор с компанией «ЕС-лизинг» на разработку системы контроля блокировки запрещенных сайтов поисковиками, анонимайзерами и VPN-сервисами. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

    Согласно документации, стоимость контракта составила 11,2 млн руб. Работа выполняется в два этапа, второй должен быть завершен до 16 декабря. При этом исполнитель также может привлекать к исполнению контракта третьих лиц.

    «ЕС-лизинг» — российский системный интегратор, основанный в 1994 г. на базе Научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники. «ЕС-лизинг» имеет статус «золотого партнера» корпорации IBM в России, а среди клиентов указывает ЦБ, Минкомсвязь, РЖД и «Газпром».

    Напомним, в ноябре 2017 г. вступили в силу поправки к закону «Об информации», согласно которым анонимайзеры и VPN-сервисы должны блокировать доступ к запрещенным в России сайтам, а поисковики – исключать их из выдачи. Для этого поисковые системы обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень запрещенных ресурсов.

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