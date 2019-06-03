Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Механизм казначейского сопровождения по госконтрактам изменится

    Механизм казначейского сопровождения по госконтрактам изменится

    Поделиться
    Министерство финансов РФ планирует в течение текущего года скорректировать механизм казначейского сопровождения по госконтрактам, заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

    По ее словам, казначейский контроль начали применять относительно недавно, и есть ряд вопросов, появившихся из практики применения соответствующих норм отдельными госорганами и отдельными заказчиками. Демидова отметила, что казначейское сопровождение госконтрактов должно регулироваться законом, а не практикой его применения. Главная задача — собрать возникающие вопросы и скорректировать новый механизм, чтобы бы его применение было безболезненным для заказчиков и поставщиков.

    Сейчас при казначейском сопровождении возникают вопросы, связанные с тотальным контролем за исполнением контракта со стороны надзорного органа, также ведется разговор об определении степени контроля.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить