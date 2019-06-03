Механизм казначейского сопровождения по госконтрактам изменится

Министерство финансов РФ планирует в течение текущего года скорректировать механизм казначейского сопровождения по госконтрактам, заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

По ее словам, казначейский контроль начали применять относительно недавно, и есть ряд вопросов, появившихся из практики применения соответствующих норм отдельными госорганами и отдельными заказчиками. Демидова отметила, что казначейское сопровождение госконтрактов должно регулироваться законом, а не практикой его применения. Главная задача — собрать возникающие вопросы и скорректировать новый механизм, чтобы бы его применение было безболезненным для заказчиков и поставщиков.

Сейчас при казначейском сопровождении возникают вопросы, связанные с тотальным контролем за исполнением контракта со стороны надзорного органа, также ведется разговор об определении степени контроля.