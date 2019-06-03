Минфин планирует сближать 223-ФЗ с 44-ФЗ

Министерство финансов РФ планирует постепенно сближать нормы 223-ФЗ с положениями 44-ФЗ, заявила журналистам руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

По ее словам, дальнейшее развитие 223-ФЗ министерство видит в его максимально возможном сближении с 44-ФЗ. Оценка закона о госзакупках, как со стороны заказчиков, так и поставщиков, положительная — критики фактически нет. Соответственно все лучшие достижения 44-ФЗ необходимо применять в законе о закупках госкомпаний.

При этом Демидова отметила, что первоочередной задачей Минфина по развитию 223-ФЗ является завершение работы по двум законопроектам — об исчерпывающем перечне документов для конкурсной заявки и о требованиях к банковским гарантиям, которые готовы, согласованы, поддержаны как госорганами, так и участниками рынка, но никак не могут пройти рассмотрение в Госдуме РФ. Также, в 223-ФЗ не до конца решен вопрос с обеспечением своевременной оплаты госкомпаниями поставленных товаров, выполненных работ. Эта проблема остается, поскольку законодательно срок оплаты по выполненному контракту установлен, но наказания за его нарушение нет.





Одними из важных направлений развития 223-ФЗ Минфин считает:

- введение унифицированных способов закупок;

- Масштабирование опыта по электронизации закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и их переводу на электронные торговые площадки (ЭТП) для госзакупок;

- Импортозамещение.