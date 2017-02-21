Госзаказ: искусство экономить

Минэкономразвития России подвело итоги 2016 года в закупках по Контрактной системе. Аналитический доклад по результатам мониторинга официально опубликован на сайте ведомства.



Согласно раскрытым данным, бюджетная экономия всех государственных и муниципальных заказчиков составила 419,4 млрд. рублей. Среднее снижение цен при проведении конкурентных закупок достигло 8,2%. Экономия по итогам отчетного периода выросла на 12% относительно аналогичного показателя 2015 года.



Среднее количество участников закупок на торгах составило в среднем около 2,7. Среднее значение «индекса одной заявки»1 – 6,6%, что в 1,5 раза меньше аналогичного показателя 2015 года.



Общий объем закупок у единственного поставщика увеличился относительно показателя 2015 года на 7%. Преобладающим способом определения поставщика остается электронный аукцион, доля которого составляет 58,3% от общего количества размещенных в ЕИС извещений.



По прямым контрактам малому бизнесу направлено более 610,9 млрд. рублей, что на 23,5% превышает аналогичный показатель 2015 года.



С применением антидемпинговых мер было заключено 674,4 тыс. контрактов общим объемом 241,3 млрд. рублей (соответственно 20,1% и 4,6% от общего количества и объема всех контрактов, заключенных в 2016 году).



В сравнении с аналогичным периодом 2015 года размер неустоек, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств в рамках одного контракта, расторгнутого в 2016 году, увеличился в 2 раза.



Основной предмет гордости ведомства – как следует из доклада – введение в эксплуатацию единой информационной системы (ЕИС). В прошедшем году система информационного обеспечения закупок в Российской Федерации получила 100 баллов из 100 возможных по результатам исследования систем государственных закупок 77 стран, проведенного Всемирным банком

Ссылка http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/7d310d4a-70fe-4849-b895-c3ab0aa07f67/monitor44.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7d310d4a-70fe-4849-b895-c3ab0aa07f67



