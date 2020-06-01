ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи

При подключении к тарифу «Простой» на ЭТП ГПБ теперь можно три месяца бесплатно пользоваться сервисом Электронной подписи. Акция продлится до 30 июня.

Тариф в первую очередь будет интересен новичкам, потому что в нем есть все необходимое для успешного старта участия в закупках. В частности – выпуск квалифицированной электронной подписи, адаптированной для участия в торгах на ЭТП ГПБ на 12 мес, бесплатный курс «Профессионального поставщика», два дня онлайн-обучения теории 223-ФЗ от эксперта в закупках и практика работы на площадке. А также доступ к Энциклопедии ЭТП ГПБ, где собраны материалы, которые необходимо знать специалисту по тендерам. В подарок все зарегистрированные до 30 июня, получат три дополнительных месяца бесплатного использования Электронной подписью. Воспользоваться сервисом могут любые юрлица, начинающие участвовать в закупках на ЭТП ГПБ.

Акция проходит в рамках большого пакета поддержки бизнеса от ЭТП ГПБ #Лучшедома. «Чтобы поддержать наших поставщиков, мы снижаем или отменяем тарифы на некоторые сервисы площадки, – говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – Срок льготных условий варьируется от трех до шести месяцев. Бесплатными мы сделали сервисы, которые в текущей ситуации самоизоляции и карантина особенно востребованы нашими клиентами и партнерами. Например, на шесть месяцев мы убираем тариф на сервис электронного документооборота, потому что ЭДО сейчас востребован как никогда и может принести пользу и безопасность нашим партнерам. Кроме того, и заказчики, и поставщики смогут бесплатно участвовать в закупках на нашем Торговом портале. Поставщики также получают возможность разместить на Торговом портале 40 бесплатных позиций своего прайс-листа».