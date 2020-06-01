Минпромторг предлагает авансирование в размере 80% при госзакупках некоторых товаров

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает утвердить перечень товаров, в отношении которых при заключении договоров (госконтрактов) о поставке предусматривается авансирование минимум 80% от их суммы, но не более лимитов бюджетных обязательств. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень входят семь видов товаров станкоинструментальной отрасли, находящейся в зоне риска в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением COVID-19. В него вошли станки для обработки металлов лазером, обрабатывающие центры, станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов.

Уточняется, что такой размер аванса может быть определен для госконтрактов, заключаемых в 2020 г. При этом должен соблюдаться запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 616.