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    Минпромторг предлагает авансирование в размере 80% при госзакупках некоторых товаров

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    Министерство промышленности и торговли РФ предлагает утвердить перечень товаров, в отношении которых при заключении договоров (госконтрактов) о поставке предусматривается авансирование минимум 80% от их суммы, но не более лимитов бюджетных обязательств. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

    В перечень входят семь видов товаров станкоинструментальной отрасли, находящейся в зоне риска в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением COVID-19. В него вошли станки для обработки металлов лазером, обрабатывающие центры, станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов.

    Уточняется, что такой размер аванса может быть определен для госконтрактов, заключаемых в 2020 г. При этом должен соблюдаться запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 616.

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