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    В Госдуму внесен законопроект об отчетности госкорпораций перед парламентом

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    Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, обязывающий госкорпорации отчитываться перед палатами Федерального собрания. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

    Авторы считают, что Агентство по страхованию вкладов, Внешэкономбанк, Ростехнологии, Росатом, Росавтодор и Роскосмос должны направлять годовые отчеты о своей деятельности не только в кабмин, но и в Госдуму и Совет Федерации.

    «Это ключевые в своих сферах структуры, которые выполняют задачи общефедерального масштаба. Совершенно правильно, что они обязаны отчитываться перед правительством. Но мы считаем, что этого недостаточно. Они должны отчитываться и перед народом в лице его представителей – депутатов Госдумы и членов Совета Федерации», – сказал Миронов.

    По его словам, актуальность инициативы связана и со случаями неэффективного расходования средств рядом госкорпораций. «Парламент каждый год утверждает бюджет России, и совершенно оправданно, что парламентарии должны знать, с пользой ли расходуются бюджетные средства, которые страна направляет на поддержку и развитие госкорпораций», – заключил Миронов.

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