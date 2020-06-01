В Госдуму внесен законопроект об отчетности госкорпораций перед парламентом

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, обязывающий госкорпорации отчитываться перед палатами Федерального собрания. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

Авторы считают, что Агентство по страхованию вкладов, Внешэкономбанк, Ростехнологии, Росатом, Росавтодор и Роскосмос должны направлять годовые отчеты о своей деятельности не только в кабмин, но и в Госдуму и Совет Федерации.

«Это ключевые в своих сферах структуры, которые выполняют задачи общефедерального масштаба. Совершенно правильно, что они обязаны отчитываться перед правительством. Но мы считаем, что этого недостаточно. Они должны отчитываться и перед народом в лице его представителей – депутатов Госдумы и членов Совета Федерации», – сказал Миронов.

По его словам, актуальность инициативы связана и со случаями неэффективного расходования средств рядом госкорпораций. «Парламент каждый год утверждает бюджет России, и совершенно оправданно, что парламентарии должны знать, с пользой ли расходуются бюджетные средства, которые страна направляет на поддержку и развитие госкорпораций», – заключил Миронов.