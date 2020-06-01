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    Самозанятые смогут участвовать в программах господдержки

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    Государственная Дума приняла закон, который предусматривает предоставление финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки самозанятым.

    Теперь самозанятые смогут рассчитывать также на меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами. Органы госвласти и местного самоуправления вправе самостоятельно оказывать физлицам и другие формы поддержки из своих бюджетов.

    Документ предполагает включение в госпрограммы РФ и субъектов, а также муниципальные программы, которые содержат в себе мероприятия, направленные на развитие МСП, соответствующих положений об оказании поддержки физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». При этом получившие такую поддержку самозанятые должны быть в реестрах субъектов МСП – получателей поддержки, а в последующем – в едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки, формирование которого предусмотрено начиная с 20 декабря 2020 г.

    По официальным данным, в настоящее время в России насчитывается прядка 500 тыс. самозанятых граждан. Правительство планирует, что число самозанятых увеличится до 2 млн. Как правило, они не оформляют свою деятельность в качестве ИП, поэтому не получают тех гарантий и возможностей, которые есть у МСП.

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