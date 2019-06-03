Самозанятым будут доступны льготы МСП

Самозанятые граждане смогут воспользоваться теми же льготами, что и представители малого и среднего бизнеса, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе презентации сервисов портала «Бизнес-навигатор МСП», пишет ТАСС.

По словам Силуанова, меры поддержки должны быть распространены на все виды бизнеса, в том числе на самозанятых. Он подчеркнул, что налоговый режим для самозанятых — это простой, доступный режим для того, чтобы люди занимались бизнесом.

Правительство заинтересовано в увеличении числа зарегистрированных самозанятых. Сейчас их зарегистрировано уже около 90 тыс.

Как сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверманн, самозанятым станут доступны такие виды господдержки малого и среднего бизнеса, как программа льготного кредитования по ставке не выше 8,5%, доступ к бизнес-навигатору и квоты на участие в госзакупках. Соответствующие изменения уже готовятся в закон о малом и средним бизнесе.