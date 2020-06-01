Как выросли госзакупки антивирусных медсредств и медоборудования в марте-апреле

В России объем госзакупок антивирусных медицинских средств в марте-апреле текущего года вырос приблизительно до 35 млрд руб., медоборудования – до 30 млрд руб., следует из данных проекта «Маркер» группы «Интерфакс».

Под медоборудованием подразумеваются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За отчетный период заказчики провели 1,7 тыс. закупок на 30,8 млрд руб. При этом почти половина этих закупок проводилась у единственного поставщика. Объем закупок ИВЛ в марте-апреле 2019 г. составлял всего 1,1 млрд руб. Отмечается, что в мае аппараты ИВЛ продолжают активно закупаться. Так, на середину мая госзаказчики провели 323 закупки на 3,1 млрд руб., из которых половина пришлась на закупки в рамках ЧС. В денежном выражении объем чрезвычайных закупок ИВЛ в мае составил 2,3 млрд руб.

Эксперты Бюро расследований ОНФ отметили, что выявлены случаи значительного завышения цен на аппараты ИВЛ. Так, при закупках недорогих аппаратов ИВЛ цена одного устройства в некоторых случаях завышается почти в два раза – до 3,9 млн руб. При закупках аппаратов среднего ценового диапазона встречаются случаи повышения цены с 2,5 млн руб. до 4,1 млн руб., а при закупках более дорогих устройств – с 4,7 млн руб. до 5,7 млн руб.

К антивирусным средствам отнесены маски и респираторы, противовирусные аппараты, антибиотики и антикоагулянты. В марте-апреле прошлого года госзаказчики провели около 34 тыс. закупок на 14 млрд руб. В марте-апреле текущего года эти показатели выросли, соответственно до 46 тыс. закупочных процедур общим объемом около 35 млрд руб. По данным «Маркера», наибольший рост отмечен в закупках масок и респираторов (до 4,3 млрд руб. со 132,5 млн руб. годом ранее), противовирусных препаратов (до 19,8 млрд руб. с 9,9 млрд руб.) и антикоагулянтов (до 5,4 млрд руб. с 1,9 млрд руб.).