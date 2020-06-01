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    Российские товары получат больше преимуществ при закупках по 223-ФЗ

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    Министерство промышленности и торговли РФ планируют дать больше преимуществ российским товарам при закупках по 223-ФЗ. Соответствующий проект изменений к постановлению Правительства РФ №925 размещен на проектов нормативных правовых актов.

    Преимущество получат все российские товары, работы и услуги в размере 30%. Например, если заказчик будет проводить конкурс, то предложения о поставке российской продукции «будут оценивать» по стоимостным критериям, снизив цену участника на 30% (сейчас — 15%). Договор заключат по цене победителя.

    Правила предоставления преимуществ, перечисленные в п. п. 2, 3 и 4 постановления, оставят прежними.

    Напомним, что такие преимущества уже действуют при закупке товаров из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

    Чтобы подтвердить происхождение товара, участникам закупки нужно декларировать, что товар находится в Реестре российской промышленной продукции, с указанием номера реестровой записи и (или) информации о совокупном количестве баллов, если это предусмотрено в Постановлении Правительства РФ №719 или отражать сведения о наличии сертификата СТ-1, если товара нет в этом реестре. Эту информацию нужно будет включать в договор.

    Общественное обсуждение проекта продлится до 4 июня.

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