Общественное обсуждение госзакупок от 2 млрд руб. станет обязательным

Общественное обсуждение госзакупок от 2 млрд руб. может стать обязательным. Соответствующая информация содержится в оптимизационном пакете поправок к 44-ФЗ, пишет «Интерфакс».

В настоящее время порядок проведения общественного обсуждения госзакупок определяется Правительством РФ. Ценовой порог закупок, для которых общественное обсуждение является обязательным, установлен на уровне 1 млрд руб. Согласно предложенной поправке, общественное обсуждение проводится в случае проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 2 млрд руб. Причем эта норма должна действовать только в отношении открытых способов закупки. Закупки, проводимые закрытыми способами, а также закупки по гособоронзаказу не подлежат общественному обсуждению.

Также поправка определяет порядок проведения обсуждений. При этом оговаривается, что Правительство РФ, региональные и муниципальные органы власти могут установить меньший порог, при котором общественное обсуждение закупок становится обязательным.

Поправка включает положение о том, что госзаказчики вправе по результатам рассмотрения замечаний или предложений участников общественного обсуждения внести изменения в план-график закупок, в извещение о проведении закупки или отменить ее.