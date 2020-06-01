Правила использования в госзакупках рейтинга деловой репутации определит правительство РФ

Правила формирования и использования в госзакупках рейтинга деловой репутации должно будет определить Правительство РФ. Такая норма включена в оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ.

Под рейтингом деловой репутации участника закупки подразумевается совокупная оценка опыта участника закупки, формируемая в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ на основании данных из реестра контрактов, реестра договоров с госкомпаниями, информации и документов об исполнении контрактов. Сами правила формирования, случаи и порядок применения рейтинга деловой репутации участника закупки должно утверждать Правительство РФ.

По мнению Федеральной антимонопольной службы РФ, которая предложила новую норму, рейтинг должен стать инструментом для поощрения добросовестных поставщиков и рассчитываться автоматически на основании данных ЕИС (количество исполненных контрактов, цены, качества). Для компаний, включенных в этот рейтинг, предполагается снизить в несколько раз финансовое обеспечение заявки или контракта.