ФАС России рассказала об особенностях применения заказчиками постановления Правительства при закупке биохимических реагентов

В частности, Постановлением № 102 утвержден перечень товаров, в отношении которых установлены ограничения допуска товаров, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в числе которых поименованы в том числе различные реагенты, в отношении которых указаны соответствующие коды по ОКПД 2 и наименования.
Отмечается, что при установлении соответствующих ограничений заказчикам необходимо руководствоваться в совокупности как кодом в соответствии с ОКПД 2, так и наименованием вида товара.