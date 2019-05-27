ФАС России рассказала об особенностях применения заказчиками постановления Правительства при закупке биохимических реагентов

Специалисты антимонопольного ведомства напомнили об обязанности заказчиков выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих в соответствии с 44-ФЗ запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг. Одним из указанных нормативных актов является постановление Правительства № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В частности, Постановлением № 102 утвержден перечень товаров, в отношении которых установлены ограничения допуска товаров, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в числе которых поименованы в том числе различные реагенты, в отношении которых указаны соответствующие коды по ОКПД 2 и наименования.

Отмечается, что при установлении соответствующих ограничений заказчикам необходимо руководствоваться в совокупности как кодом в соответствии с ОКПД 2, так и наименованием вида товара.