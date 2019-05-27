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    Госдума готовит поправки в контрактную систему госзакупок

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    Депутаты Государственной думы готовят законопроект об изменениях в контрактную систему закупок товаров и услуг для учреждений госсектора, который сократит бумажный документооборот, а также упростит процесс госзакупок. За счет этого законодатели намерены облегчить выполнение нацпроектов и улучшить деловой климат в России. Об этом пишет «Парламентская газета».

    Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта заявил, что цифровизация экономики является одной из приоритетных задач, которую поставил президент России Владимир Путин. Депутат подчеркнул, что в первую очередь она должна коснуться сферы расходования бюджетных средств.

    По его словам, планируется, что казначейство и другие ведомства, ответственные за работу цифровых информационных систем в рамках госзаказа, сократят бумажные процедуры, ускорив сроки прохождения различных согласований.

    Отмечается, что с принятием закона единая информационная система госзакупок станет более гибкой и клиентоориентированной. Так, упростят подачу заявок от предпринимателей и разрешат в автоматическом режиме защищать свои интересы, к примеру, в споре с ФАС.

    Гетта подчеркнул, что при разработке законопроекта депутаты будут вести постоянный диалог с правительством. Решения по законопроекту будут приниматься в результате переговоров с Минфином, Счетной палатой, Казначеством, ФАС, а также экспертным сообществом. Законопроект планируется ввести в Госдуму до конца года.

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