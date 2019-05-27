Отчитываться об исполнении контрактов заключенных до реформы госзакупок не нужно

Министерство финансов РФ разрешило не отчитываться об исполнении контрактов, заключенных до реформы госзакупок. Соответствующее информационное письмо размещено на сайте министерства.

С 12 мая заказчиков освободили от обязанности направлять отчеты об исполнении любых контрактов. Однако для новшества не предусмотрели переходных положений. Поэтому было непонятно, нужно ли отчитываться, если заключили контракт или начали закупку до этой даты. Ведомство разъяснило: сдавать отчеты не требуется и в таких ситуациях.

Как указано в письме Минфина, подготовка и размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 12 мая не требуется, в том числе при исполнении контрактов, заключенных до 12 мая, а также контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до 12 мая, либо приглашения принять участие в которых направлены до 12 мая.