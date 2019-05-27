Минфин создает экспертный совет по госзакупкам

Министерство финансов РФ создает новый экспертный совет в сфере закупок, который займётся вопросами совершенствования 44-ФЗ, пишет «Интерфакс».

Приказ о создании совета уже подписан. Приглашение к участию в работе совета направлено 40 компаниям, организациям и ведомствам. В том числе, всем электронным торговым площадкам (ЭТП), занимающимся проведением госзакупок, ФАС России, Минкомсвязи, правительствам 20 субъектов РФ, госкомпаниям «Росатом» и «Роскосмос», а также ряду других организаций.

Как предполагается, совет будет заниматься обсуждением вопросов о применении законодательства РФ о контрактной системе, выработкой предложений по его совершенствованию, а также изучением положительных практик применения 44-ФЗ для их дальнейшего включения в библиотеку лучших региональных и отраслевых практик. Заседания совета будут проходить раз в квартал. Они будут считаться правомочными при участии на них не менее двух представителей Минфина и одного представителя ФАС.

Это уже не первый экспертный совет при Минфине. В конце прошлого года был образован совет по закупкам госкомпаний, в состав которого вошли представители собственно госкомпаний, федеральных органов власти и «Корпорации МСП». Совет был образован по инициативе госкомпаний, которые отмечали необходимость коррекции новой редакции 223-ФЗ.