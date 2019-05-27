Госдума одобрила субсидии и льготы по налогам в рамках специнвестконтракта

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов, направленный на предоставление бюджетных субсидий и льгот по налогу на прибыль в рамках специнвестконтракта (СПИК). Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были инициированы правительством, пишет ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, принятие и реализация законопроектов позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов, предусматривающих производство высокотехнологичных видов продукции, создать новые рабочие места, что с учетом мультипликативного эффекта в том числе окажет положительное влияние на доходы регионов.

Первый законопроект вводит режим, при котором в рамках специнвестконтрактов будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе. Аналогичный режим действует в отношении институтов, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнерстве и о концессионных соглашениях. Это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках, а также при закупках в негосударственном секторе.

Вторым законопроектом закрепляется возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика — участника специнвестконтракта, в течение всего срока действия этого контракта. Предлагается также ввести возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен специнвестконтракт, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Предусматривается раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения в Налоговый кодекс отдельных статей «Налогоплательщики — участники специнвестконтракта», «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика — участника специнвестконтракта».

Полномочия по разработке методики расчета совокупного объема расходов бюджетов для поддержки проекта по специнвестконтракту для сопоставления с объемом капитальных вложений в проект с целью соотнесения объема поддержки и размера капитальных вложений закрепляются за Минфином России.