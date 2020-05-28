ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»

Дорогие друзья, партнеры и гости Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» – все, кто участвовал в этом событии с 2005 по 2019 год – наверняка у вас сохранились фотографии с мероприятия. Приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»!

Старт фотоконкурса положил начало подготовке к XVI Всероссийскому Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ», который состоится 24-26 марта 2021 года.

Фотоконкурс проходит в один тур – с 25 мая по 10 июня 2020 года.

Для участия Вам необходимо:

Скачать приложение ГОСЗАКАЗ в Apple Store или Google Play (в поисковой строке набрать – ГОСЗАКАЗ);

Зарегистрироваться в приложении Форума;

Разместить в Галерее приложения не более 3 (трех) фотографий, сделанных на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в период с 2005 по 2019 гг.;

Следить за итогами фотоконкурса на страницах сетевого издания «Цифровые Закупки» - https://zakupki-digital.ru.

Организаторы совместно с Партнерами фотоконкурса подготовили для Вас призы.

Ознакомиться с правилами и призами фотоконкурса Вы можете, перейдя по ссылке – Новость и Положение о фотоконкурсе.

Кроме того, Вы станете участниками бонусной программы Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» и сможете побороться за суперприз – отдых в одном из лучших санаториев южного берега Крыма! Подробности в приложении Форума.

Соорганизатор фотоконкурса

Генеральный информационный партнер Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» - сетевое издание «Цифровые Закупки».

Партнеры фотоконкурса

Академия Контрактных Отношений – федеральная инновационная площадка для обучения в сфере закупок;

РЕД СОФТ – отечественный разработчик импортонезависимого программного обеспечения, решений и услуг в области информационных технологий;

Компания «СИМТ» – разработчик профессионального кожного антисептика Интайм Протект;

Компания БФТ – российский разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса;

Компания «Символы Отечества» – производитель бренда одежды с российской символикой «Великая Россия».

Партнеры Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»: Генеральный партнер – Компания «Рош». Бизнес-партнеры – ПАО «Промсвязьбанк», компании : «АйТеко», «Энвижн Груп», «Цифровой путь», «РЕД СОФТ», ООО «СИБ», ЗАО «ОЦВ» и группа компаний «Байкал Аква».