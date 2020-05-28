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    ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»

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    Дорогие друзья, партнеры и гости Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» – все, кто участвовал в этом событии с 2005 по 2019 год – наверняка у вас сохранились фотографии с мероприятия. Приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»!

    Старт фотоконкурса положил начало подготовке к XVI  Всероссийскому Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ», который состоится 24-26 марта 2021 года.

    Фотоконкурс проходит в один тур – с 25 мая по 10 июня 2020 года.

    Для участия  Вам необходимо:

    • Скачать приложение ГОСЗАКАЗ в Apple Store или Google Play (в поисковой строке набрать – ГОСЗАКАЗ);
    • Зарегистрироваться в приложении Форума;
    • Разместить в Галерее приложения не более 3 (трех) фотографий, сделанных на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в период с 2005 по 2019 гг.;
    • Следить за итогами фотоконкурса на страницах сетевого издания «Цифровые Закупки» - https://zakupki-digital.ru.

    Организаторы совместно с Партнерами фотоконкурса подготовили для Вас призы.

    Ознакомиться с правилами и призами фотоконкурса Вы можете, перейдя по ссылкеНовость и Положение о фотоконкурсе.

    Кроме того, Вы станете участниками бонусной программы Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» и сможете побороться за суперприз – отдых в одном из лучших санаториев южного берега Крыма! Подробности в приложении Форума.

    Соорганизатор фотоконкурса

    Генеральный информационный партнер Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» - сетевое издание «Цифровые Закупки».

    Партнеры фотоконкурса  

    • Академия Контрактных Отношений – федеральная инновационная площадка для обучения в сфере закупок;
    • РЕД СОФТ – отечественный разработчик импортонезависимого программного обеспечения, решений и услуг в области информационных технологий;
    • Компания «СИМТ» – разработчик профессионального кожного антисептика Интайм Протект;
    • Компания БФТ – российский разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса;
    • Компания «Символы Отечества» – производитель бренда одежды  с российской символикой «Великая Россия».

    Партнеры Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»: Генеральный партнер – Компания «Рош». Бизнес-партнеры –  ПАО «Промсвязьбанк», компании : «АйТеко», «Энвижн Груп», «Цифровой путь», «РЕД СОФТ», ООО «СИБ», ЗАО «ОЦВ» и группа компаний «Байкал Аква».

    конкурс, Форум, Госзаказ, ЭТП ГПБ
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