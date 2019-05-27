Электронизация госзакупок увеличила уровень экономии приблизительно на 50%

Уровень экономии при проведении закупочных процедур при госзакупках вырос приблизительно на 50%, говорится в исследование аналитического центра «Национальный рейтинг прозрачности закупок» (НРПЗ).

В I квартале госзаказчики провели 44,7 тыс. новых закупочных процедур на общую сумму 147,6 млрд руб. Для сравнения, в 2018 г. было проведено 94,2 тыс. аналогичных «бумажных» процедур на 152,2 млрд руб.

При проведении новых закупочных процедур вырос не только уровень экономии, но и уровень конкуренции, утверждают аналитики. Так, если в I квартале прошлого года при проведении запроса котировок среднее число поданных заявок составляло 2,02, то при проведении запроса котировок в электронной форме в I квартале текущего года — 3,22, при запросе предложений — соответственно 1,01 и 1,29, при проведении открытого конкурса — 2,64 и 3, при проведении двухэтапного конкурса — 3,94 и 7. Исключением стал конкурс с ограниченным участием, где уровень конкуренции незначительно снизился — до двух заявок на одну процедуру против 2,31 заявки годом ранее.

Доля новых закупочных процедур в общем объеме госзакупок пока невелика. Как сообщалось, в I квартале текущего года госзаказчики разместили 766 тыс. извещений на 1,5 трлн руб. Из них большая часть приходится на электронный аукцион («старая» процедура, 50,7% от общего числа извещений) и на закупки у единственного поставщика (40,7%). То есть, на новые закупочные процедуры приходится 8-9% от общего числа закупок.

Напомним, с января в полном объеме вступили в силу поправки к 44-ФЗ, предусматривающие полную электронизацию госзакупок — проведение закупочных процедур только в электронной форме.