5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции

20 мая состоялась бесплатная онлайн-конференция для поставщиков «Участие в закупках в условиях коронакризиса», организованная компанией СКБ Контур и проектом Контур.Конференция. Участниками мероприятия стали 5267 поставщиков со всей России.

Спикерами конференции выступили эксперты рынка закупок, представители ФАС России и Госдумы РФ. В том числе глава Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа и управления закупками Андрей Маковлев.

Эксперты рассказали, как изменились процессы проведения закупок из-за коронавируса и что сделать, чтобы стать поставщиком в «чрезвычайной ситуации». Также они подробно разобрали «коронавирусные» меры поддержки для поставщиков и частые ошибки, которые участники торгов совершают во время пандемии.

Мероприятие прошло при поддержке крупнейших электронных торговых площадок: ЭТП Газпромбанка, Сбербанк-АСТ, ТЭК-Торг, ОТС.ru, Российский аукционный дом, а также издания РБК Pro и компании Master Card.

Видеозапись конференции доступна всем желающим. Чтобы ее посмотреть, нужно зарегистрироваться.