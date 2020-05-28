Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / 5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции

    5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции

    Поделиться

    20 мая состоялась бесплатная онлайн-конференция для поставщиков «Участие в закупках в условиях коронакризиса», организованная компанией СКБ Контур и проектом Контур.Конференция. Участниками мероприятия стали 5267 поставщиков со всей России.

    Спикерами конференции выступили эксперты рынка закупок, представители ФАС России и Госдумы РФ. В том числе глава Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа и управления закупками Андрей Маковлев.

    Эксперты рассказали, как изменились процессы проведения закупок из-за коронавируса и что сделать, чтобы стать поставщиком в «чрезвычайной ситуации». Также они подробно разобрали «коронавирусные» меры поддержки для поставщиков и частые ошибки, которые участники торгов совершают во время пандемии.

    Мероприятие прошло при поддержке крупнейших электронных торговых площадок: ЭТП Газпромбанка, Сбербанк-АСТ, ТЭК-Торг, ОТС.ru, Российский аукционный дом, а также издания РБК Pro и компании Master Card.

    Видеозапись конференции доступна всем желающим. Чтобы ее посмотреть, нужно зарегистрироваться.

    коронавирус, карантин, Торги, закупки, Контур.Конференция, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

    Подробнее

    15 мая 2020 г.

    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

    Подробнее

    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажором

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    МСП предлагают освободить от налогов и продлить сроки лицензий до конца года

    Подробнее
    Позвонить