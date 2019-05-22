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    44-ФЗ продолжает меняться. ЕИС к переменам готов!

    Автор: цифровые-закупки.рф
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    Принятие закона, упрощающего закупки по 44-ФЗ, сегодня самое обсуждаемое событие в среде профессионалов. В закон внесены существенные изменения, вступающие в силу в разное время. О готовности ЕИС к предстоящим переменам, о слаженной работе экспертного сообщества в работе над поправками рассказывает Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства.

    — Анна Теймуразовна, известно, что в разработке пакета изменений 44-ФЗ, участвовала «большая тройка» — Минфин, ФАС России и Федеральное казначейство. Как удалось достичь единообразия мнений между регулятором и контролерами?

    — В первую очередь, на достигнутый результат повлияла важность задач, поставленных руководством страны, в том числе в части реализации 12 национальных проектов.

    Минфин, ФАС России и Федеральное казначейство сформировали одну общую позицию как три ключевых ведомства в Правительстве, отвечающих за сферу закупок.

    Но большое число предложений было и со стороны депутатов Государственной Думы.

    Все подходы и поправки согласовывались в дискуссиях, которые проходили на площадке Государственной Думы, в рамках созданной там рабочей группы, а также Минфина России.

    Далее текст законопроекта проходит сложную процедуру одобрения в разных инстанциях — в Правительстве, в Администрации Президента, в Государственной Думе.

    На заседаниях рабочей группы Государственной Думы было проведено большое число обсуждений по закону. Федеральное казначейство участвовало в этой работе как оператор Единой информационной системы, а также как орган контроля в сфере контрактных отношений и орган финансового контроля.

    — На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» Федеральное казначейство презентовало Мобильное приложение ЕИС для поставщиков. Планируется подобный инструмент для заказчиков?

    — Мобильное приложение, которое мы разработали и внедрили, очень информативное: оно упрощает поиск, позволяет делать «закладки», фиксировать в календаре важные события. Одним словом, в приложении, говоря современным языком, есть очень много нужных «фишек».

    Но это приложение лишь условно считается, что оно предусмотрено только для поставщиков: совершенно не значит, что его не может себе установить заказчик. Просто оно еще не предполагает работу в личном кабинете, где можно совершать юридически значимые действия с электронной подписью.

    Поэтому следующий шаг – переход к личному кабинету с возможностью. Совершать действия и осуществлять подписание документов. Но решение этой задачи сейчас затруднено, много барьеров именно из-за электронной подписи и соответствующего законодательства. В перспективе все возможно. В планах у нас создание полноценного мобильного приложения, полностью повторяющего весь спектр бизнес-процессов ЕИСа.

    — Упрощение процедур закупок неразрывно связано с изменением функционала ЕИС. Система успеет адаптироваться под изменения закона?

    — В новом законе многие нормы вступают в силу 1 июля. Во время обсуждения сроков закона учитывается сложность и объём автоматизации, поэтому все будет сделано в установленные сроки.

    Также есть нормы, которые вступят в силу 1 октября, потому что они довольно сложные к реализации и требуют перестройки нашей работы. В частности, IT-систем, IT-региональных систем, которые с нами связаны. Также потребуется перестройка работы наших контролеров.

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