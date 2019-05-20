Повышение рейтинговых требований к банкам, предоставляющим гарантии по госзакупкам, может пройти поэтапно

Новые требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, вступают в силу с 1 января 2020 г. Обязательным требованием к банкам будет наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruBB-» агентства «Эксперт РА». Не все банки на сегодняшний день смогут соответствовать этим требованиям, поскольку сейчас обязательным требованием является наличие рейтинга не ниже «B-(RU)» и (или) уровня «ruB-«. Поэтому предлагается поэтапное повышение кредитного рейтинга по одной ступени в год, что позволит избежать резкого сокращения числа потенциальных банков-гарантов.
Предполагается установить до 1 января 2021 г. минимальный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» и (или) «ruB». До 1 января 2022 г. минимальный рейтинг должен быть не ниже уровня «B+(RU)» и (или) «ruB+». Таким образом, с 1 января 2020 г. минимально допустимый уровень рейтинга будет повышаться по одной ступени в год, к 1 января 2022 г. его уровень должен быть не ниже «BB-(RU)» и (или) «ruBB-».