Повышение рейтинговых требований к банкам, предоставляющим гарантии по госзакупкам, может пройти поэтапно

Министерство финансов РФ подготовило проект постановления, предусматривающий до 2022 г. поэтапное, на три ступени, повышение минимально допустимого уровня кредитного рейтинга банков, осуществляющих выдачу банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Постепенное повышение рейтинга поможет сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий. Соответствующая информация опубликована на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, вступают в силу с 1 января 2020 г. Обязательным требованием к банкам будет наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruBB-» агентства «Эксперт РА». Не все банки на сегодняшний день смогут соответствовать этим требованиям, поскольку сейчас обязательным требованием является наличие рейтинга не ниже «B-(RU)» и (или) уровня «ruB-«. Поэтому предлагается поэтапное повышение кредитного рейтинга по одной ступени в год, что позволит избежать резкого сокращения числа потенциальных банков-гарантов.

Предполагается установить до 1 января 2021 г. минимальный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» и (или) «ruB». До 1 января 2022 г. минимальный рейтинг должен быть не ниже уровня «B+(RU)» и (или) «ruB+». Таким образом, с 1 января 2020 г. минимально допустимый уровень рейтинга будет повышаться по одной ступени в год, к 1 января 2022 г. его уровень должен быть не ниже «BB-(RU)» и (или) «ruBB-».