Бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупать по 223-ФЗ за счет средств, полученных в качестве дара

Но прежде чем приступить к проведению таких закупок, в нынешнем году заказчики должны утвердить положение о закупке либо внести соответствующие изменения в размещенное в ЕИС положение до 1 октября.
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Но прежде чем приступить к проведению таких закупок, в нынешнем году заказчики должны утвердить положение о закупке либо внести соответствующие изменения в размещенное в ЕИС положение до 1 октября.