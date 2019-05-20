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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупать по 223-ФЗ за счет средств, полученных в качестве дара

    Бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупать по 223-ФЗ за счет средств, полученных в качестве дара

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    В соответствии с изменениями, внесенными в 223-ФЗ и 44-ФЗ, бюджетные учреждения и муниципальные предприятия смогут проводить закупки по 223-ФЗ за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительности), по завещанию. Единственное условие — в ЕИС должно быть соответствующие положение о закупке. Новые правила начнут действовать с 31 июля.

    Но прежде чем приступить к проведению таких закупок, в нынешнем году заказчики должны утвердить положение о закупке либо внести соответствующие изменения в размещенное в ЕИС положение до 1 октября.

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